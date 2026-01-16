«Это все абсурд»: как на Украине судят Юлию Тимошенко

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Бывший премьер уверена, что дело против нее сфабриковано Банковой.

Громкий коррупционный скандал на Украине. В эти минуты в Киеве идет суд над Юлией Тимошенко, ей избирают меру пресечения. Прокуратура требует залога в миллион долларов. В НАБУ утверждают, что Тимошенко подкупала депутатов.

Сама она вину отрицает и называет преследование политическим, а записи со своим участием — фальшивкой. Корреспондент «Известий» Мария Коровина все расскажет.

Золотые серьги-кольца, черная водолазка, которую она будто бы не снимает уже несколько дней, и новый стилистический девиз — «белое пальто». Тяжеловес украинской политики появляется в зале суда с высоко поднятой головой, обрамленной фирменной косой.

«Сегодня начинается судебное заседание по избранию меры пресечения для Юлии Тимошенко. Сторона обвинения инициирует вопрос об избрании меры пресечения в виде залога в размере 50 миллионов гривен», — заявил заместитель начальника Управления, начальник первого отдела специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Гречишко.

Но есть проблема: у подозреваемой заблокированы все счета. И теперь она не сможет выйти под залог. Сама тут же говорит, дело против нее сфабриковано Банковой, которая сама проворовалась сверх всякой меры.

«Вы знаете, что это все абсурд. Безусловно, это абсолютно политическое дело, на фоне миллиардной коррупции, которая происходит в стране, где все все видят и знают, что это есть», — заявила лидер партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина» в Верховной раде Украины Юлия Тимошенко.

Заседание под стать главной героине шоу. Началось с пререканий между судьей, прокурором и журналистами, которым пытались запретить снимать документы. Тут вмешалась сама Тимошенко, заявила, что судебное разбирательство должно быть максимально прозрачным. Как те самые пакеты, в которых находились увесистые пачки долларов, предназначенные для подкупа депутатов Рады.

Кстати, имя депутата, которому Тимошенко, как утверждает следствие, ежемесячно обещала десять тысяч долларов за правильные голосования, решили засекретить. Известно одно, цель этой коррупционной схемы — продавить отставку руководителя СБУ Василия Малюка* и увольнение Дениса Шмыгаля с поста главы Минобороны. «Грохнуть большинство», как выразился голос на записи, опубликованной НАБУ.

Сама Тимошенко, правда, что называется, ушла в несознанку, заявив, что голос на пленке лишь отдаленно похож на ее собственный. Игорь Коломойский*, сам находящийся под следствием, не мог остаться удержаться от комментария.

«И вот это из-за 40 тысяч столько кипиша? Что за 40 тысяч какие-то? Что пожилую женщину вот этой ночью потревожили?» — заявил предприниматель Игорь Коломойский.

В офисе бывшего премьера прошли обыски, а сама Тимошенко появилась в тесном кружке соратников по партии на трибуне Рады и стала разговаривать лозунгами. Назвала кампанию против нее «грандиозным пиар-ходом» и связала все это с выборами.

«Политическое киллерство, которое затеяли против нашей команды, продолжается. Все как всегда: единый марафон с заказным, грязным нападением на меня и на нашу команду. Нападение такого масштаба, что, честно говоря, очень напоминает времена Януковича», — сказала Тимошенко.

Дежавю действительно не слишком приятное. Все-таки три года колонии. Тогда, в 2011-м, ее обвиняли в превышении властных полномочий при заключении крупных газовых контрактов.

И вроде бы после Майдана, когда Тимошенко отпустили досрочно, начало казаться, что вон он, час «икс» для нанесения нового слоя позолоты на политический имидж лидера «Батькивщины». Но только стоит учитывать, что это Украина. Которая между громкими заголовками и печальной реальностью всегда выберет первое. Сейчас, как и тогда, Тимошенко — идеальная мишень, яркая вспышка, отвлекающая от того, что страна все ближе к отметке «куда уж хуже».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ.