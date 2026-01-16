«Мое преимущество»: Глафира Тарханова впервые показала пятерых детей вместе

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актриса избегает демонстрации личной жизни в социальных сетях.

Актриса сериала «Обоюдное согласие» Глафира Тарханова опубликовала в личном блоге редкое семейное видео, на котором впервые показала всех пятерых своих детей. Кадры были сделаны в домашней обстановке — звезда сериалов устроила с наследниками пижамную фотосессию.

На кадрах в социальной сети Тарханова и дети позируют на кровати. Лицо показал только старший сын актрисы — 17-летний Корней. Он держал на руках младшую сестру Лукерью, которой полтора года, однако девочка была повернута к камере спиной.

Второй сын — 15-летний Ермолай — расположился рядом с матерью в черных солнцезащитных очках, а 13-летний Гордей и восьмилетний Никифор скрыли лица за масками поп-кльтурных персонажей.

«Похожа ли я на своих героинь??? Скорее нет, чем да! Ни у кого из них нет 5 детей. Это мое преимущество. Уговорила Корнея и компанию на пижамную вечеринку!» — подписала публикацию актриса.

Фото: «Instagram*/glafiratarhanova

Муж актрисы

В октябре 2025 года актриса отметила 20-летие брака с мужем, актером Алексей Фаддеев.

Глафира и Алексей сблизились всего через три месяца после знакомства и вскоре поженились

Супруги сознательно оберегают личную жизнь от публичности: совместные фотографии появляются в блогах крайне редко. При этом актриса не раз подчеркивала, что чувства в семье за годы не ослабли. По словам Тархановой, Алексей является не только любящим мужем, но и безусловным авторитетом в доме — именно он считается главным в семье.

Фаддеев служит в Малом театре, а Глафира называет его идеальным отцом, который активно участвует в воспитании детей, несмотря на плотный рабочий график.

Дети

В 2025 году Глафира Тарханова перестала скрывать старшего сына и впервые показала его подписчикам. Тогда же она сообщила, что Корней начал строить модельную карьеру и открыт к профессиональным предложениям.

Гаджеты дети получают только после десяти лет. Из-за насыщенных съемочных и театральных графиков родителям помогает няня, однако ключевые вопросы воспитания супруги решают самостоятельно.

Семейный быт

Большая семья живет достаточно скромно, без показной роскоши. При этом значительная часть бюджета уходит на образование детей — особенно старшего сына, который готовится к поступлению в вуз.

Глафира Тарханова много лет придерживается личных принципов: она избегает откровенных сцен в кино — по договоренности с мужем, заключенной еще в начале брака, — и принципиально не прибегает к пластической хирургии.

Все роды актрисы проходили дома — по примеру ее матери. Супруги нередко гастролировали вместе, беря с собой маленьких детей, что стало привычной частью их семейного уклада.

