Жив навечно: книга о каком музыканте стала самой популярной среди биографий рокеров в РФ

В топ-3 вошли работы о Егоре Летове и Джоне Ленноне.

В России книги о лидере группы «Кино» Викторе Цое признаны самыми востребованными среди всех биографий рок-исполнителей по итогам 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные совместного исследования сервисов «Кион музыка» и «Кион строки».

Аналитики зафиксировали пик интереса к мемуарам и истории жизни легендарного артиста. Показатели зарегистрировали в ходе мониторинга потребительских предпочтений, приуроченного ко Всемирному дню The Beatles.

Наибольшее количество запросов и покупок пришлось на работу автора Дениса Бояринова под названием «Цой. История рок-звезды в буквах и картинках», которая заняла первую строчку тематического рейтинга.

Популярность литературы об артисте тесно связана с ростом прослушиваний его музыки. Согласно статистике за второе полугодие 2025 года, наиболее востребованным треком Цоя стала «Звезда по имени Солнце». В перечень самых часто воспроизводимых композиций также попали «Группа крови», «Восьмиклассница», «Хочу перемен» и современная танцевальная обработка «Звезды по имени Солнце» от Dj Karas и Dj Mar Dee.

Эксперты отмечают, что за отчетный период общий интерес к рок-музыке среди россиян вырос на целых 45% по сравнению с предыдущими показателями. Основную аудиторию жанра составили мужчины в возрастной категории от 35 до 44 лет.

В список самых читаемых также вошли биографические очерки о создателе группы «Гражданская оборона» Егоре Летове и история жизни одного из основателей коллектива The Beatles Джона Леннона. Тенденция подтверждает устойчивый спрос на качественную документальную прозу о героях рок-сцены, как отечественной, так и зарубежной.

