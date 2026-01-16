«Без хвоста и без объяснений»: вокруг 3I/ATLAS нашли странное облако

Фото: 5-tv.ru

Космический объект, пришедший извне нашей планетной системы, вновь заставил ученых говорить о нетипичных свойствах его структуры и поведения.

Астроном Ави Леб сообщил в своем блоге на платформе Medium о новой аномалии, обнаруженной при наблюдении за кометой 3I/ATLAS, которая вторглась в Солнечную систему. По его словам, необычные особенности связаны с составом и формированием облака вокруг объекта.

«Примечательно отсутствие следов микроскопических частиц пыли, которые усилили бы синий цвет за счет рэлеевского рассеяния», — отметил исследователь.

Как поясняет Леб, при стандартном сценарии мелкая пыль под действием давления солнечного излучения должна формировать характерный кометный хвост, вытянутый в сторону, противоположную Солнцу. Однако в случае с 3I/ATLAS этого не наблюдается. Вместо привычной структуры облако вокруг тела, по оценке ученого, состоит из относительно крупных пылевых частиц, что и объясняет отсутствие типичного хвоста.

Ранее астроном также обращал внимание на траекторию движения объекта, отметив, что он направляется в сторону системы Юпитера. Впервые о появлении 3I/ATLAS специалисты сообщили в июле, когда небесное тело зафиксировали внутри орбиты газового гиганта.

Межзвездное происхождение объекта подтверждается его орбитальными параметрами, которые не соответствуют телам, сформировавшимся внутри Солнечной системы. По текущим оценкам, 3I/ATLAS представляет собой комету с диаметром ядра до 20 километров. Она стала всего третьим межзвездным объектом, обнаруженным астрономами в окрестностях Солнца за всю историю наблюдений.

