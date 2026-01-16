Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

В кино данные паспорта — не всегда отражение семейного статуса, а иногда и вовсе отдельная история.

После обсуждений вокруг того, почему народная артистка России Вера Алентова в свое время не стала носить фамилию мужа, народного артиста РСФСР, режиссера Владимира Меньшова, вновь стало ясно: у актрис путь фамилии после свадьбы или развода редко бывает прямолинейным. Девичьи, материнские, сценические — вариантов куда больше, чем кажется на первый взгляд. Причины тоже разные: от карьерных расчетов до личных принципов и бюрократических сложностей.

Была Быковой, стала Алентовой

Вера Валентиновна выходила замуж под фамилией Быкова, но позже официально сменила ее в паспорте — уже после рождения дочери Юлии. Новая фамилия была взята по материнской линии. Как вспоминала актриса, ей просто больше нравилось звучание, а также значение слова: с греческого «алентия» переводится как «истина». Этот смысл имел для нее особое значение.

Новый брак и новая фамилия

Актриса Агата Муцениеце в первом браке с актером Павлом Прилучным официально стала Прилучной, хотя в профессии продолжала использовать девичью фамилию. После развода актриса вновь вышла замуж — за музыканта Петра Дрангу — и снова сменила фамилию в документах.

Ранее Муцениеце признавалась, что смена фамилии для нее связана с серьезными трудностями: у актрисы латвийское гражданство, а дети от первого брака носят фамилию Прилучных.

«Если я поменяю фамилию, это обернется большой проблемой, ведь тогда придется менять все документы в Риге», — говорила артистка.

Тем не менее второй брак, по всей видимости, дал ей силы пройти этот путь. Любопытно, что новая супруга Павла Прилучного — актриса Зепюр Брутян — также взяла его фамилию после свадьбы в 2022 году.

Фамилия от первого брака

Актриса Юлия Снигирь носит фамилию своего первого мужа. Ее девичья фамилия — Сирискина. Студенческий брак оказался недолгим, но фамилию актриса решила сохранить, начав под ней актерскую карьеру. Даже после заключения брака с актером Евгением Цыгановым Снигирь не стала ничего менять, оставив уже узнаваемое имя.

Возвращение к истокам

Заслуженная артистка России Светлана Ходченкова после свадьбы с актером Владимиром Яглычем в 2005 году официально стала Яглыч. Однако в кино продолжала сниматься под девичьей фамилией. После развода в 2010 году актриса вернула прежнюю фамилию и в паспорте.

Принцип одной фамилии для семьи

Актриса Екатерина Ковальчук после свадьбы с комиком Гариком Харламовым без колебаний взяла фамилию мужа. Для девушки это был осознанный шаг: она не раз подчеркивала, что считает важным, чтобы семья носила одну фамилию. Екатерина — сестра народной артистки России Анны Ковальчук, звезды «Тайн следствия».

Обещала — сделала

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова была замужем трижды. После браков с музыкантом Николаем Тагриным и спортсменом Владиславом Радимовым фамилию она не меняла. Однако перед свадьбой с бизнесменом Валерием Рудневым в 2023 году певица заявила, что станет Рудневой, и слово сдержала. При этом в профессиональной сфере она по-прежнему остается Татьяной Булановой — фамилия давно стала частью ее сценического образа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.