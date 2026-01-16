Киев на грани: жителей домов без света могут временно переселить

На Украине допустили возможное расселение оставшихся без света домов в Киеве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В ряде зданий восстановление подачи тепла и электроэнергии вызывает серьезные сложности.

Возможность временного расселения жителей отдельных жилых домов, которые остаются без отопления и электроснабжения, рассматривается в Киеве. Об этом сообщила депутат Киевского городского совета Марина Порошенко. Ее слова процитировал телеканал «Новости.Live» в Telegram-канале.

Она отметила, что в украинской столице есть ряд зданий, находящихся в особенно тяжелом техническом состоянии, где восстановление подачи тепла и электроэнергии вызывает серьезные сложности. Депутат уточнила, что, если коммунальным службам не удастся в кратчайшие сроки устранить проблемы, городским властям придется поднимать вопрос о переселении жильцов таких домов.

При этом точное количество объектов, находящихся в зоне риска, Порошенко раскрывать не стала. Она добавила, что профильные службы продолжают работать над стабилизацией ситуации.

До этого, 13 января, издание «Страна.ua» сообщало о почти полном блэкауте в Киеве. Электричество у жителей либо отсутствовало полностью, либо подавалось с перебоями.

Ранее, писал 5-tv.ru, мэр Киева Виталий Кличко рекомендовал горожанам по возможности временно выехать из столицы, так как во многих районах не было тепла и водоснабжения.

