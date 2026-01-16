В Москве и Чувашии задержали действовавших по указанию кураторов подростков

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Операция была проведена совместно сотрудниками СК, ФСБ и МВД.

Правоохранительные органы пресекли противоправную деятельность группы подростков, причастных к поджогам служебных автомобилей и порче имущества в Москве и Чувашии. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства.

По ее словам, операция была проведена совместно сотрудниками СК, ФСБ и МВД. В ходе мероприятий были задержаны несовершеннолетние, которые по указаниям кураторов поджигали машины сотрудников правоохранительных органов и повреждали другие объекты.

Следствие установило, что 15-летний подросток, летом прошлого года, через мессенджер вышел на связь с неизвестным лицом, которое убедило его совершать противоправные действия. После этого юноша самостоятельно приобрел необходимые компоненты, изготовил бутылки с зажигательной смесью и использовал их для поджогов. Свои действия он записывал на видео и отправлял отчеты куратору. Подросток поджег два автомобиля в Чебоксарах в июле.

В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 УК РФ — речь идет о террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшем значительный материальный ущерб.

Также в ФСБ сообщили, что задержанные подростки знакомились с девушками в соцсетях и зарубежных мессенджерах. По их просьбам они передавали координаты школ, торговых центров и адреса проживания людей. В ходе расследования установлено, что задания поступали от представителей украинских спецслужб.

Ранее, писал 5-tv.ru, ФСБ задержала 22-летнего жителя Башкирии за подготовку диверсии на объектах ТЭК.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.