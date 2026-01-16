На Пятом канале продолжается акция «День добрых дел» для шестилетнего Димы

Фото, видео: 5-tv.ru

У мальчика страшный диагноз — опухоль мозга.

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей акции «День добрых дел».

Накануне мы рассказали историю шестилетнего Димы из Саратова. Мальчик уже перенес операцию по удалению опухоли головного мозга и очень хочет поскорее вернуться домой, ходить в детский сад и встретиться с друзьями.

Но чтобы победить заболевание, срочно требуется дорогостоящая протонная терапия стоимостью более трех миллионов рублей.

Благодаря вам удалось собрать большую часть суммы. Но нужно еще немного усилий. Чтобы подарить Диме шанс на здоровую жизнь, отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 4640 или отсканируйте QR-код на экране.

Большое вам спасибо.

