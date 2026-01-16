Дохлая рыба и отравленная вода: район в Дагестане оказался на грани экологической катастрофы

Фото, видео: © РИА Новости/Всеволод Тарасевич; 5-tv.ru

Источник загрязнения нашли, вопрос — кто позволил ему появиться.

В Дагестане на грани экологической катастрофы целый горный район. Сначала жители заметили массовую гибель рыбы. Чуть позже дети отравились водой. Источник загрязнения быстро нашли. Это недавно построенный химический завод. Как он там появился — большой вопрос. И, возможно, причина для уголовного дела. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов провел собственное расследование и вскрыл шокирующие факты.

В дагестанском селе Гулли люди утверждают, что этот завод отравляет их жизнь в прямом смысле. Жители пяти сел, это в общей сложности более десяти тысяч человек, недовольны появлением такого предприятия рядом с их домами.

«Здесь выброс производственного отхода, известняка. Территория завода проходит выше, они свой отход выбрасывают вот сюда именно», — рассказал житель Кайтагского района Шарип Зайпулаев.

Предприятие пока не запущено, но каждый день тут идут пуско-наладочные работы. Как только появились журналисты с камерой, персонал завода словно испарился.

«Если он документально стоит, если работает, у них вся документация есть, почему они нас не встречают с открытыми дверями? Вот наглядный пример. Видите, замок висит на воротах», — сказал житель Кайтагского района Магомед Керимов.

Первое, что заметили люди, — массовая гибель рыбы в реке. Местные жители связывают это со сбросами с предприятия. Люди жалуются и на качество воздуха. Особенно когда ветер дует со стороны завода.

Местные жители говорят, завод постоянно пылит. Обратите внимание, боярышник покрыт толстым слоем извести.

Люди рассказывают, что однажды завод так избавился от своих отходов, что воду в этой реке окрасил в белый цвет. На кадрах мобильной съемки прозрачная река превратилась в молочную. Главная угроза — отравление питьевой воды. Несколько сел берут ее из родника, который находится рядом с рекой.

Горянки говорят, что их дети стали гораздо чаще болеть.

«Если раньше у нас год, один, два, три случая была пневмонии у детей, после этого завода, вот 2024–2025 год, 32 случая пневмонии у детей», — рассказала жительница села Гулли Кайтагского района Дагестана Хумар Джалилова.

Во время буровзрывных работ на заводе в селе почувствовали сильные колебания. В 15 домах появились трещины. Люди переживают, что следующие толчки могут и вовсе разрушить их дома.

«Весь дом затрясся. Мы вот подумали, что землетрясение. Еще с района приходили какие-то эти люди и предлагали 50 тысяч на шпаклевку, чтобы их замазать», — рассказал житель села Гулли Кайтагского района Дагестана Габибов Габубулла.

Надзорные органы уже провели ни одну проверку и даже выявили нарушения.

«У нас земли, которые принадлежат лесному фонду, они, нарушив разрезы, это законное требование, они перевели данный лесной фонд под промышленные земли», — сказал житель села Гулли Кайтагского района Дагестана Марат Керимов.

В администрации района журналистам подтвердили, что это здесь выдали разрешение на строительства завода.

«Ну, у них все документы на строительство соответствуют и проекту, и все», — отметил заместитель главы администрации Магомед Гереев.

Муниципалитет выдал разрешение незаконно, об этом сообщили в межрегиональной природоохранной прокуратуре. Она провела свою проверку и обнаружила ворох нарушений. Вот лишь некоторые из них.

«Предприятие расположено в водоохранной зоне реки Артузен, выявлено, что отсутствует лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных объектов», — указано в документе.

Региональные власти пытаются найти компромисс: чтобы и завод работал, и люди не жаловались. Как бы не старались, так не получится, считают юристы.

«Строительство, по сути, химического завода невозможно вблизи реки, это раз. И, кроме того, естественно, на землях лесного фонда такого завода не может быть в принципе», — отметил юрист Муслим Джамалутдинов.

Местные жители не намерены сдаваться. Это уже не спор, а борьба за право комфортно жить на своей земле. Они намерены добиваться закрытия завода через суд.

