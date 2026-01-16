Юлии Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Экс-премьера Украины подозревают в подкупе депутатов ради нужных ей голосов.

На Украине сегодня пройдет заседание по самому громкому политическому делу последних дней. Киевский суд должен избрать меру пресечения бывшему премьеру — Юлии Тимошенко. Прокуратура настаивает на залоге в миллион евро. Но политик заявила, что ее банковские счета заблокированы. И найти такую сумму она не может.

Тимошенко подозревают в подкупе депутатов ради нужных ей голосов. Если вину докажут, то политику грозит до десяти лет лишения свободы и конфискация имущества. Сама Тимошенко обвинения категорически отвергает. И называет обыски в офисе своей партии «грязной атакой» киевских властей, которые пытаются выслужиться перед западными кураторами.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам Юлии Тимошенко, коррупция на Украине процветает на всех уровнях власти.

Она отметила, что ее команду правительство Незалежной признает единственной реальной оппозицией в стране. На это указывают действия властей, направленные против людей Тимошенко.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.