Разгуливают стаями: в Ленобласти фиксируют нашествие волков

Уже есть первые нападения.

Жители Ленинградской области сообщают о нашествии волков. Хищников видели сразу в нескольких дачных поселках на юге региона. Звери не раз попадали и на кадры с камер наблюдения. Волки разгуливают как в одиночку, так и целыми стаями.

И уже есть первые нападения. Пока — на домашних животных. В соцсетях пользователи обращают внимание на то, что ситуация обострилась именно в этом году.

