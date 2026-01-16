Воскрешение на похоронах: в Индии именинница ожила перед кремацией

Фото: www.globallookpress.com/Faisal Bashir

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Родственники не растерялись и купили торт.

В индийском округе Нагпур 103-летняя женщина пришла в сознание прямо во время подготовки к обряду сожжения тела. Об этом сообщает портал Moneycontrol.

Гангабай Сакхаре перестала подавать признаки жизни в понедельник, 12 января, вечером, из-за чего близкие сочли ее скончавшейся. Семья успела оповестить всех дальних родственников, многие из которых проделали долгий путь, чтобы успеть на прощальную церемонию в город Рамтек.

К утру вторника, 13 января, тело долгожительницы уже омыли, облачили в новое сари и вставили в ноздри ватные тампоны, как того требуют местные традиции.

Удивительное спасение произошло благодаря внимательности внука «покойной». Мужчина заметил, что пальцы на ногах бабушки едва заметно шевельнулись в тот момент, когда все уже было готово к началу кремации.

Родственники немедленно извлекли вату из носа женщины, после чего она сделала глубокий вдох. Траурные приготовления были немедленно свернуты, а катафалк отправлен обратно.

Ситуация стала еще более интересно, когда семья осознала, что день «воскрешения» совпал с днем рождения Гангабай. Родственники решили не упускать возможность и вместо похорон устроили пышное торжество в честь 103-летия женщины, купив ей праздничный торт.

Соседи и жители окрестных деревень называют произошедшее настоящим чудом. Сейчас дом Сакхаре стал местом паломничества для множества людей, желающих лично увидеть женщину, которая получила второй шанс на жизнь за мгновение до гибели в огне.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.