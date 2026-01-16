Российские силы ПВО уничтожили 106 украинских беспилотников за ночь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Большая часть перехваченных аппаратов пришлась на приграничные и центральные регионы страны.

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 16 января уничтожили 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны уточнили, что наибольшее количество БПЛА было сбито над Белгородской областью — 44 аппарата. Еще 22 беспилотника уничтожили над территорией Рязанской области. По 11 БПЛА перехватили над Ростовской и Воронежской областями. Семь беспилотников сбили над Курской областью, по четыре — над Тульской и Волгоградской областями.

Кроме того, по одному беспилотному летательному аппарату средства ПВО уничтожили над Республикой Крым, а также над Орловской и Липецкой областями. Все цели были перехвачены дежурными расчетами ПВО.

Ранее, 15 января, Министерство обороны РФ сообщало о работе средств противовоздушной обороны в южных регионах страны. В период с 16:00 до 20:00 мск были сбиты девять украинских беспилотников над Крымом и акваторией Азовского моря.

