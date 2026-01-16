Не растратить талант: Юлия и Даниил Брант дали финансовый совет коллегам-артистам

Фото, видео: ВКонтакте/BRANT/brantmusic; 5-tv.ru

В этом музыкальном дуэте на первом месте творчество. Но и о материальном, судя по всему, супруги никогда не забывают.

Артисты, особенно те, кто находится на пике популярности, должны думать о будущем и своем материальном положении. Сегодня тебе платят миллионы и приглашают на лучшие телепроекты, а завтра сахарное место уже займет новый исполнитель — моложе, активнее и амбициознее тебя!

Так что помимо высокого искусства важно овладеть и финансовой грамотностью. Об этом на музыкальном фестивале «Наши голоса» корреспонденту 5-tv.ru рассказали участники музыкального дуэта Юлия и Даниил Брант.

«Нужно думать о своей финансовой грамотности и правильно использовать свои гонорары, когда они льются рекой. У звезд это не такой большой период времени. Потому что бывает так, что кто-то потом… Как и любая слава, она уходит, и важно, чтобы ты за собой оставил что-то», — сказал Даниил.

Супруга и коллега его поддержала, но добавила, что нельзя забывать и о просветительской стороне деятельности артиста. Ведь если помимо гонораров у него есть своя аудитория, мастерство, большой сценический опыт, ценные знания и инструменты для реализации, он непременно должен передать их подрастающему поколению.

«Я считаю, что такими навыками и такими скилами просто обязательно делиться с молодежью, для того чтобы прививать и передавать из поколения в поколение этот великолепный навык творчества, навык искусства», — заключила Юлия.

Ранее в интервью 5-tv.ru звездные супруги порассуждали о праве возрастных артистов на сцену. Как долго нужно держаться за свое место в индустрии? Стоит ли уступать дорогу новым звездам? Можно ли сказать, что солидный исполнитель в годах должен сам уходить на покой и открывать путь дебютантам?

