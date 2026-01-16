В России резко подскочила популярность ретроигр

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

И дело тут не только в ностальгии — виноват может быть и искусственный интеллект.

Широкое развитие искусственного интеллекта стало причиной кризиса на рынке видеоигр. Производители компьютерного «железа» столкнулись с нехваткой видеокарт. А те, что производятся, значительно выросли в цене. Выпуск новых приставок пришлось отложить в долгий ящик. И во всем этом хаосе нашелся удивительный островок стабильности — старые добрые пиксельные игры из 1990-х. Прямиком в детство отправилась и корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Этот звук поколение, выросшее в 1990-е, узнает с первых секунд. Пиксельные стрелялки с разноцветными монстрами, история принцессы и дракона. И муки выбора.

Страну охватила игровая лихорадка. И вместо современных консолей в тренде — 8-битное прошлое.

Ретрогейминг — это уже не просто хобби, а целая индустрия, где возрождаются компьютерные клубы, оформляются подписки на библиотеки старых игр, переиздаются классические консоли, а в моде, снова, пиксельные персонажи.

В этом клубе Петербурга свободных мест, практически, не бывает. Владельцы и представить не могли, что концепция «компьютеров нулевых» станет так популярна.

«В основном, мужчины 30-40 лет. Но наметилась тенденция, что так называемые зумеры очень начали интересоваться. У нас нет интернета, локальная сеть — это, в принципе, концепция нашего клуба», — говорит совладелец компьютерного клуба Руслан Насибуллин.

И дело не только в ностальгии. Вернуться к золотому веку видеоигр геймеров вынудил, в том числе глобальный кризис. Рынок компьютерного «железа» переживает шторм. На себе это хорошо ощутил Александр из Ростова.

«Где-то года полтора-два назад можно было сэкономить. В общем, на всем блоке порядка 10-15% подорожания, все-таки, было», — говорит Александр Чепурной.

Причина резкого скачка цен — нехватка видеокарт. Их продажи на фоне стремительного развития нейросетей и цифровых продуктов на базе искусственного интеллекта в 2025-м выросли на 400%.

Дефицит памяти наблюдается во всем мире. Из-за цен на «оперативку» крупные компании откладывают релизы новой техники. Известно, что презентацию PS6 и новой Xbox могут перенести на 2027-й. А в Японии крупнейший компьютерный магазин продает видеокарты «по талонам» — не больше одной в руки.

«Если ты приходишь в магазин и видишь там PlayStation 5 по цене 80 тысяч рублей, и видишь там консоли с твоей любимой (ретроигрой. — Прим. ред.) Super Contra, возможно, ты делаешь выбор еще поэтому…» — предполагает журналист и автор канала о видеоиграх Александр Кузьменко.

Простые технологии, незамысловатый сюжет и знакомая графика сегодня отлично продается. По данным аналитиков, продажи ретроконсолей, от года к году, растут на 200%, а спрос на сами игры увеличился втрое.

«Отличные игры. Хорошие компьютеры, которые напоминают нам о том, как мы чувствовали себя 20 лет назад, условно. И так же славно проводим время», — говорит посетитель компьютерного клуба Георгий Савченко.

И играют здесь не в графику, а в эмоции. Ту самую радость, которая умещалась всего в восемь бит, а хватало ее — на целую вселенную.

