Среди пострадавших есть дети.

Частный дом сгорел дотла из-за непогоды в Петропавловске-Камчатском. Пожарные оказались бессильны — их техника увязла в непроходимых сугробах и пришлось добираться до места пешком.

В итоге драгоценное время было потеряно. Огонь уничтожил деревянную постройку за считанные минуты. Жильцы успели выбежать на улицу. Спасатели забрали двух детей и передали их медикам. По предварительным данным, также пострадал один взрослый.

На Камчатке четвертый день не прекращается сильнейший снегопад. Почти все дороги заблокированы.

