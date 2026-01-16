Медаль в кармане: как прошла встреча Трампа с лидером оппозиции Венесуэлы

Фото, видео: Reuters/Kylie Cooper; 5-tv.ru

Мария Мачадо передала президенту США награду, врученную Нобелевским комитетом.

Еще одна «горячая точка» на политической карте мира — Венесуэла. В стране сейчас развернулась борьба за лояльность Дональда Трампа. Лидер местной оппозиции Мария Мачадо срочно прилетела в США, чтобы передать американскому президенту свою Нобелевскую премию. А ее конкурентка Делси Родригес сделала крупный нефтяной подарок. Как Венесуэла расплачивается за внимание Вашингтона, узнала корреспондент «Известий» Екатерина Хамова.

В лучших традициях телешоу в западном полушарии разворачивается борьба за сердце Дональда Трампа. Претенденток двое — де-факто президент Венесуэлы Делси Родригес и лидер оппозиции Мария Корина Мачадо. Вторая накануне наведалась в Белый дом.

Мачадо приехала в Вашингтон доказать, что именно она должна возглавить Венесуэлу. Но получить доверие Трампа оказалось сложнее, чем Нобелевскую премию. Американский президент не расстелил для нее ковровую дорожку и даже не встретил у машины. Пара часов разговоров за обедом и вот единственное, что может сказать Мачадо своим сторонникам.

Ради политических очков оппозиционерка даже готова отказаться от Нобелевской премии, которую так сильно желал Трамп. На пресс-конференции она заявила, что вручила свою медаль президенту. В Осло, правда, заявили, что официально передать звание невозможно.

Тем временем, у Белого дома собрался митинг. Люди с флагами и транспарантами «Спасибо администрации Трампа» — сторонники Мачадо. Правда, в Северной Америке их в разы больше, чем в Южной.

«Мария Корина Мачадо потеряла значительную часть поддержки в Венесуэле, потому что она обещала прийти к власти, возглавить перемены, найти способы заставить правительство Николаса Мадуро и „чавизм“ уйти, но она ничего не сделала. Сейчас большинство венесуэльцев не на стороне правительства, но и не на стороне формальной оппозиции», — говорит политолог Хесус Сегиас.

В битве за внимание Трампа и за признание в Каракасе по всем признакам выигрывает Делси Родригес. Потрясающим человеком ее признает Трамп после долгого телефонного разговора. Сотрудничество с послушной Родригес идет так хорошо, что 500 миллионов долларов от продажи венесуэльской нефти уже поступили на счет США в Катаре.

В министерстве энергетики обещали, что деньги распределят между американским и венесуэльским народами, но с оговоркой — на усмотрение американского правительства. Когда они окажутся в Каракасе и окажутся ли — пока вопрос.

Экспортировать топливо хотят испанская Repsol и французская Maurel&Prom. Миллионы евро в этом случае напрямую Венесуэле тоже вряд ли достанутся.

«У нас была энергетическая сделка на 500 миллионов долларов, которая была заключена в значительной степени благодаря сотрудничеству госпожи Родригес. Венесуэла и госпожа Родригес также подтвердили, что они освободят политических заключенных из Венесуэлы — на этой неделе были освобождены пять американцев. Поэтому президент доволен тем, что он видит, и мы ожидаем, что это сотрудничество будет продолжаться», — отметила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левит.

Места для радикальных изменений, а значит для Мачадо, в Венесуэле не осталось. Штаты даже свернули свою операцию в Карибском море. Военные отчитались о захвате последнего, шестого, нелегального танкера. С этого момента все перемещения нефти только по закону и только по разрешению Вашингтона, фактически, хозяина этой земли.

