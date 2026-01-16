Мошенники используют игру в кости в Telegram для обмана россиян

Кибермошенники используют игру в кости Emoji Stake в Telegram для обмана россиян

Жертвами новой криптовалютной схемы аферистов, по прогнозам экспертов по кибербезопасности, могут стать до 200 тысяч человек.

Новый бот Emoji Stake в мессенджере Telegram помог разгуляться мошенникам. Специалисты по кибербезопасности начали фиксировать массовые обращения жертв новой схемы, направленных на поклонников игры в кости, где призом становится криптовалюта TON. Аферисты создают многочисленные клоны популярной игры, каналы и боты с похожими названиями.

Как сообщается в материале «Известий», люди подписываются и начинают играть, а мошенники предлагают им пополнить депозит бота. Дальше — как обычно: пользователь вводит свои платежные данные, и деньги с его кошелька отправляются прямиком в кошельки преступников.

Как рассказал глава компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров, количество пострадавших от новой схемы растет быстро. Мошенники заманивают пользователей агрессивной рекламой и разоряют. За последний месяц бот Emoji Stake в русскоязычных и англоязычных Telegram-каналах упоминался десятки тысяч раз. Специалисты говорят, что потенциальных жертв — до 150-200 тысяч.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что опасен и официальный бот Emoji Stake. Его инструментарий, по данным ведомства, нарушает российские законы, а геймеры даже без аферистов рискуют потерять свои деньги. Сумма штрафов Telegram за нарушения уже превысила 130 миллионов рублей.

