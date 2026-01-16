Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Уничтожены также и артиллерийские орудия.

Расчеты САУ «Гиацинт-С» нанесли удары по пунктам управления БПЛА ВСУ в Харьковской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе выполнения боевой задачи были также уничтожены замаскированные пункты временной дислокации, в которых находились боевики ВСУ, а также артиллерийские орудия неприятеля.

Самоходные пушки 2С5 «Гиацинт-С» способны поражать позиции неприятеля на расстоянии до 30 километров, могут похвастаться высокой маневренностью и возможностью вести стрельбу как прямой наводкой, так и с закрытых позиций.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

