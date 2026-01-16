До 440 тысяч рублей: у кого в России возможна максимальная выплата накопительной части пенсии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Для получения такой суммы должны быть выполнены ряд условий.

Пенсионеры в России могут оформить единовременную выплату накопительной пенсии 440 000 рублей. Об этом агентству «Прайм» рассказала эксперт по кредитованию и инвестициям, экономист Эльвира Глухова.

Специалист отметила, что при оформлении единовременной выплаты накопительной части пенсии средний размер таких выплат составляет чуть более 68 000 рублей, тогда как максимальная возможная сумма может доходить почти до 440 000 рублей.

По словам экономиста, право на получение единовременной суммы появляется у граждан, которые обращаются за выплатой накопительной части после достижения пенсионного возраста, установленного для старых условий (то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. — Прим. ред.). Однако это возможно лишь в том случае, если ежемесячный размер накопительной пенсии не превышает 10% от прожиточного минимума.

Экономист также уточнила, что сумма единовременной выплаты может увеличиваться, если человек оформляет ее позже установленного возраста. По ее словам, узнать о наличии права на такую выплату можно через портал «Госуслуги», в Социальном фонде, а также лично обратившись в многофункциональный центр или пенсионный фонд.

