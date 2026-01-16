Названы самые популярные детские имена в России в 2025 году

София и Михаил стали самыми популярными детскими именами в России в 2025 году

Обошлось ли без эпатажных вариантов?

Именами София и Михаил чаще всего в 2025 году награждали своих новорожденных детей россияне. Об этом свидетельствуют данные сайта «Реестр ЗАГС», с которыми ознакомились журналисты ТАСС.

Так в 2025 году имя София получили 20 864 девочки, Михаилом же назвали 24 671 мальчика.

Вслед за Софией наиболее популярными женскими именами стали Ева и Анна, а после Михаила — Александр и Артем.

Ранее 5-tv.ru публиковал серию материалов о воспитании детей с комментариями поведенческого терапевта и профессионального коуча Елены Калашниковой. Эксперт рассказала, какие темы ни в коем случае нельзя обсуждать с детьми, как беседовать с малышами о проблемах со здоровьем, а также смерти, и что им говорить в контексте интимных вопросов.

В частности, Елена Калашникова напомнила родителям, что откровенные разговоры на сексуальную тематику при ребенке недопустимы — так считают специалисты.

