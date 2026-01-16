Креста на тебя нет: Марго Овсянникову раскритиковали за выбор наряда на Святки

Фото, видео: Евгений Мессман/ТАСС; Instagram*/mmmargaaret; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Проблема с том, что крест как раз на певице был — звезда надела купальник соответствующей формы.

Певица Маргарита Овсянникова, более известная как MARGO, оказалась в центре скандала за эпатажный наряд с религиозным символом. Ее образ раскритиковал заместитель председателя Всемирного русского народного собора и глава Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с журналистами Life.ru.

Певица опубликовала видео в социальной сети, на котором она появилась в купальнике с крупным крестом на фоне продолжающихся в стране святочных праздников.

«Неуместно носить крест как декоративную деталь, превращая святыню в часть образа, особенно столь откровенного. Нательный крест — это знамя нашего спасения и исповедание веры, а не украшение. Однако в данном случае мы видим не просто легкомысленность или невежество, а сознательную, выверенную провокацию», — заметил собеседник портала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Пригожин разнес творчество протеже Киркорова MARGO, а затем король российской эстрады ответил продюсеру.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.