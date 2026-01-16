В Петербурге детская киношкола отказалась возвращать родителям деньги за несостоявшиеся съемки

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Вильф; 5-tv.ru

Больших звезд из малышей учреждение так и не сделало.

В Петербурге родители, мечтавшие увидеть своих детей в кино и на телевидении, едва не потеряли десятки тысяч рублей, обратившись в компанию, обещавшую сделать из малышей больших звезд.

Начало карьеры обещали в киножурнале «Ералаш», потом — большие проекты. Но сначала попросили заплатить за создание портфолио. На этом сотрудничество закончилось и продюсеры просто перестали выходить на связь.

«Сегодня я им написала, что обращаюсь на телевидение и в дальнейшем уже буду обращаться с заявлением в прокуратуру либо полицию. Буквально семь минут прошло, они мне написали, что готовы перевести, но карта не подходит…» — рассказывает пострадавшая Алена Колесникова.

В итоге, после вмешательства наших журналистов, деньги семье все-таки вернули. Но это лишь одни из десятков клиентов, которые обратились за помощью.

