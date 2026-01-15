Политолог Дудаков: в США скептически оценили свои шансы в случае войны с Ираном

Фото: www.globallookpress.com/US Joint Staff

Штатам потребуется время, чтобы восстановить истраченные летом запасы ракет.

В Конгрессе США скептически относятся к возможной войне с Ираном. Об этом пишет EADaily со ссылкой на политолога-американиста Малека Дудакова.

Во время летней кампании против Ирана Соединенные Штаты отправили на Ближний Восток дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, отметил эксперт.

«Они защищали американские базы. Но теперь эти батареи вернули на другие направления, в частности, в Южную Корею. Да и кризис американского ПВО, перегруженного конфликтами на Украине и Ближнем Востоке, разрешить так и не удалось», — пояснил он.

Дудаков привел статистику, согласно которой 150 ракет для систем ПВО THAAD потратили за июнь 2025 года. Политолог добавил, что на восполнение запасов понадобится четыре года, поскольку в год выпускают всего 30 таких ракет.

Кроме того, Пентагон США истратил около 80 ракет ПВО морского базирования SM-3. Всего их было произведено около 500 единиц с 2011 года.

При этом Дудаков отметил, что в Конгрессе скептически воспринимают перспективы войны с Ираном. В июне 2025 года 60% американцев выступали против участия в конфликте. Политолог добавил, что для реальной эскалации придется возвращать военные ресурсы на Ближний Восток.

Ранее Катар и Оман попросили США не вмешиваться в ситуацию вокруг Ирана. Об этом сообщал 5-tv.ru. Но, вероятно, Белый дом не прислушается к советам партнеров.

Как писала газета Wall Street Journal, против возможной агрессии Вашингтона выступили даже ближайшие союзники США в регионе — Саудовская Аравия. Эр-Рияд заявил, что не позволит американцам использовать свое воздушное пространство для пролета боевой авиации.

