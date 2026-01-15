Путин поздравил сотрудников СК с 15-летием со дня образования ведомства

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Следственный комитет стал одним из важных звеньев отечественной правоохранительной системы.

За 15 лет существования Следственный комитет (СК) стал одним из важных звеньев отечественной правоохранительной системы. Об этом в поздравлении заявил президент России Владимир Путин. Сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Сотрудники ведомства твердо стоят на страже интересов государства, защищают права и свободы наших граждан, вносят серьезный вклад в борьбу с терроризмом, экстремизмом, криминалом», — отметил глава государства.

Также российский лидер отметил работу сотрудников Следственного комитета в зоне специальной военной операции (СВО). Они выявляют и документируют преступления неонацистского режима, помогают утверждению порядка и законности в Донбассе и Новороссии.

Президент выразил уверенность, что сотрудники ведомства всегда будут успешно выполнять свои профессиональные обязанности и преданно служить Родине и народу России.

В 2026 году СК отмечает 15-летие со дня образования ведомства. Его создали 15 января 2011 года указом президента. С первого дня руководит СК Александр Бастрыкин. С самых истоков лицом и голосом органа стал журналист, генерал-майор юстиции Владимир Маркин.

В СК не раз подчеркивали его заслуги в выстраивании взаимодействия ведомства со СМИ. Маркина награждали медалями «За чистоту помыслов и благородство дел», «Доблесть и отвага» и рядом других, а также благодарностью президента России. В 2011 году его признали ньюсмейкером года, вручили премию «Светлое прошлое». В 2016 году Маркин ушел в отставку. В 2021 году он скончался в возрасте 64 лет. На церемонии прощания с ним Александр Бастрыкин отметил его настоящий офицерский характер и выразил глубокие соболезнования семье генерал-майора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поздравил следователей с 15-летием со дня образования ведомства.

