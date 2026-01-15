Бастрыкин почтил память сотрудников СК, которых нет в живых

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на мероприятии в честь 15-летия образования ведомства почтил память сотрудников СК, которых уже нет в живых, в том числе первого официального представителя органа Владимира Маркина. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

«В этот день мы, это тоже стало традицией, доброй, хорошей традицией, хотя и грустной традицией, мы вспоминаем наших павших товарищей. <…> Мы помним имена коллег, внесших огромный вклад в становление и развитие Следственного комитета, которые, к сожалению, покинули нас, но память о них навечно осталась в нас. Назову только некоторые имена — Юрий Иванович Леканов, Владимир Иванович Маркин, Михаил Георгиевич Ядров, Сергей Яковлевич Шкрябач, Ольга Петровна Шаболина, Леонид Яковлевич Драпкин», — обратился Бастрыкин.

Имена погибших следователей навечно занесены в книгу памяти Следственного комитета России, подчеркнул глава ведомства.

Следственный комитет учредили 15 января 2011 года указом президента. С первого дня им руководит Александр Бастрыкин. У самых истоков ведомства его лицом и голосом стал генерал-майор Владимир Маркин.

В СК не раз подчеркивали его неординарные решения, позволившие выстроить ведомству взаимодействие со СМИ и повысившие прозрачность работы ведомства. Маркина награждали медалями «За чистоту помыслов и благородство дел», «Доблесть и отвага» и рядом других, а также благодарностью президента России. В 2011 году его признали ньюсмейкером года, вручили премию «Светлое прошлое». В 2016 году Маркин ушел в отставку.

В 2021 году Владимир Маркин скончался в возрасте 64 лет. На церемонии прощания с ним Александр Бастрыкин отметил его настоящий офицерский характер и выразил глубокие соболезнования семье генерал-майора.

