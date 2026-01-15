Патрушев рассказал о строительстве объектов по обработке ТКО на Кубани

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Миридонов; 5-tv.ru

Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев посетил с рабочей поездкой Краснодарский край. В ходе поездки он осмотрел Новороссийский полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) и комплекс по переработке отходов «Копанской». Также Патрушев провел совещание, в рамках которого участники обсудили темпы исполнения мероприятий дорожных карт по созданию объектов обращения с ТКО на территории региона.

На Кубани развиваются многие направления экономики, а сам регион посещает большое количество туристов, отметил вице-премьер. В результате в регионе ежегодно образуется порядка 40% общего объема ТКО Южного федерального округа.

«Учитывая такие объемы, выстраивать работу следует таким образом, чтобы не допустить рисков возникновения мусорных коллапсов, в том числе в период активного роста туристического потока», — отметил Патрушев.

Патрушев добавил, что в настоящее время инфраструктуры по обращению с отходами в регионе хватает на обработку лишь половины массы ТКО, а показатель захоронения пока превышает 96%.

«Уже идет строительство трех новых объектов. Один из них, КПО „Копанской“, мы сегодня посетили. До конца января должен быть введен полигон для захоронения 600 тысяч тонн отходов в год. В дальнейшем здесь появится еще один объект, где ежегодно будет утилизироваться порядка 300 тысяч тонн ТКО», — говорит Патрушев.

Зампред правительства подчеркнул, что в ближайшие годы на Кубани необходимо построить 12 объектов инфраструктуры, которые будут обрабатывать более двух миллионов тонн отходов в год, по утилизации — один миллион тонн.

