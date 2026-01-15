Бастрыкин сообщил о значительном обновлении кадрового состава СК за 15 лет

Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко

В ведомстве работает большое количество молодых специалистов.

Кадровый состав Следственного комитета (СК) России за 15 лет существования заметно обновился, а средний возраст следователей составляет 34 года. Об этом в беседе с ТАСС, приуроченной к юбилею ведомства, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.

"За 15 лет значительно обновился кадровый состав нашего ведомства. И это абсолютно нормальный процесс", — отметил глава ведомства.

По его словам, в СК работает большое количество молодых специалистов в данный момент, что означает востребованность профессии и устойчивый приток новых сотрудников.

Также Бастрыкин обозначил, каким должен быть современный следователь. Он подчеркнул, что следует говорить о высококвалифицированном профессионале, готовом исполнять служебные обязанности в любое время. Кроме того, важны преданность делу и твердые моральные принципы.

По мнению главы СК, доверие граждан к правоохранительным органам напрямую зависит от внимательного и чуткого отношения к каждому человеку, особенно к тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации и обратился за помощью.

Для формирования кадрового резерва в структуре СК создана разветвленная система обучения. В нее входят пять кадетских корпусов и три профильные академии, которые работают в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Севастополе и Луганске. Помимо этого, по всей стране функционируют 203 специализированных кадетских класса.

Службу в Следственном комитете несут 893 выпускника собственных образовательных организаций ведомства.

Ведомство образовано 15 января 2011 года указом президента. С первого дня руководит СК Александр Бастрыкин. У самых истоков СК, когда ведомство вышло из состава Генпрокуратуры и стало самостоятельным, его лицом и голосом стал журналист, генерал-майор юстиции Владимир Маркин.

В СК не раз подчеркивали его неординарные решения, позволившие выстроить ведомству взаимодействие со СМИ и повысившие прозрачность работы ведомства. Маркина награждали медалями "За чистоту помыслов и благородство дел", "Доблесть и отвага" и рядом других, а также благодарностью президента России. В 2011 году его признали ньюсмейкером года, вручили премию "Светлое прошлое". В 2016 году Маркин ушел в отставку.

В 2021 году Владимир Маркин скончался в возрасте 64 лет. На церемонии прощания с ним Александр Бастрыкин отметил его настоящий офицерский характер и выразил глубокие соболезнования семье генерал-майора.

