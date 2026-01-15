США захватили шестой танкер с нефтью из Венесуэлы

Фото: Reuters/Russell Cheyne

Это было сделано в преддверие встречи Дональда Трампа с главой венесуэльской оппозиции Мариной Кориной Мачадо.

США захватили уже шестой по счету нефтяной танкер, перевозивший нефть из Венесуэлы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Захват танкера «Вероника» совершили в преддверие встречи президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой венесуэльской оппозиции Мариной Кориной Мачадо.

«Южное командование вооруженных сил США подтвердило операцию, проведенную на рассвете, заявив, что американские силы задержали танкер «Вероника» «без инцидентов», — сказано в материале.

Причиной захвата танкера назвали нарушение установленного американским лидером карантина для судов, находящихся под санкциями, в Карибском море.

Операцию проводили силы морской пехоты и военно-морских сил из состава объединенной оперативной группы «Южное копье» при поддержке министерства внутренней безопасности и юстиции. Высадка осуществлялась с борта авианосца USS Gerald R. Ford.

