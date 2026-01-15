Фото: www.globallookpress.com/Philippe Magoni

В таком виде он выступил перед военными и напугал всех присутствующих.

Президент Франции Эммануэль Макрон появился на публике с залитым кровью правым глазом. Об этом пишет EADaily.

Французский лидер приехал на военную авиабазу Истр, выглядел неважно и терпел насмешки со стороны всех присутствовавших. После этого публика тут же заговорила о том, что подбитый глаз — дело рук жены Макрона Брижит.

Сам французский политик предпочел делать вид, что все нормально, и даже пытался отшучиваться. Он говорил, что все «совершенно безобидно» и лучше воспринимать все как отсылку к «глазу тигра».

Елисейский дворец позже поспешил оправдать «побитый» вид Макрона разорванным капилляром в глазу. Однако людей это не убедило. Многие уверены, что Макрон систематически подвергается домашнему насилию со стороны жены, отсылая к пощечине, которую Брижит прилюдно дала супругу в прошлом году во время визита во Вьетнам.

Ранее 5-tv.ru писал, что Брижит Макрон показала средний палец на торжественном мероприятии. Первая леди Франции посетила церемонию открытия первого в стране института по исследованию болезни Шарко.

