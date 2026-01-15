Недавно родившая Трусова оставила мужа ради времени с актером из «Молодежки»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Для спортсменки этот опыт оказался непривычным, но успешным.

Недавно ставшая мамой фигуристка Александра Трусова начала меньше времени проводить с мужем, фигуристом Макаром Игнатовым, по работе ради участия в новом сезоне шоу «Ледниковый период». Об этом она рассказала в беседе с изданием 7Дней.ru.

Фигуристка быстро восстановилась после беременности и родов и практически сразу вернулась к интенсивным тренировкам. Ее партнером по проекту стал 33-летний актер Иван Жвакин, известный широкой аудитории по сериалу «Молодежка».

Именно благодаря роли хоккеиста на экране Жвакин уверенно чувствует себя на коньках. Однако парное фигурное катание стало для артиста новым и куда более сложным вызовом. Для Трусовой же этот опыт оказался тоже непривычным, так как до этого она не выступала в дуэте в подобном формате.

Отдельной темой стал вопрос реакции мужа спортсменки Макара Игнатова. В ближайшие месяцы Александре предстоит проводить много времени на льду с харизматичным партнером, за которым ранее уже закрепилась репутация героя-любовника. К тому же Иван Жвакин не женат и не состоит в отношениях.

Тем не менее, по словам Трусовой, супруг с пониманием отнесся к ее участию в проекте и спокойно поддержал решение избранницы.

«Я всегда спрашиваю (у мужа. — Прим. ред.). Так как я не разрешаю ему кататься с другими девочками, поэтому я, конечно же, спросила, можно ли мне, и получила одобрение, поскольку он не ревнивый», — поделилась фигуристка на съемках нового сезона «Ледникового периода».

Дополнительные сложности возникли из-за плотного графика и нехватки времени на тренировки у Александры. Однако команда шоу пошла фигуристке навстречу. Тренеры, хореографы и партнер подстраивались под ее расписание, чтобы успеть подготовить необходимые номера.

«Спасибо Ивану. В принципе, в любое мое удобное время все всегда были готовы, и за счет этого у нас получилось покататься вместе как можно больше», — сказала Трусова.

Трусова призналась, что изначально она сомневалась в успехе, но благодаря общей вовлеченности все получилось. Более того, кататься именно с Жвакиным было ее личным желанием, так как фигуристка давно является поклонницей сериала «Молодежка».

Ранее 5-tv.ru писал, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сожалеет из-за завершения карьеры Трусовой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.