«Крысы покидают корабль»: министр финансов США о выводе средств из Ирана

Соединенные Штаты отслеживают передвижение финансов.

Власти США наблюдают, как иранские чиновники выводят капитал из страны на фоне продолжающихся массовых антиправительственных протестов. Об этом в интервью Newsmax заявил министр финансов Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент.

«Мы видим, что крысы покидают корабль, мы видим, как миллионы, десятки миллионов долларов вывозятся из страны, тайно вывозятся иранским руководством», — сказал глава министерства финансов США.

Бессент подчеркнул, что денежные средства поступают в банки и финансовые учреждения по всему миру, и Соединенные Штаты отслеживают движение средств. По словам Бессента, они могут это делать через банковскую систему или цифровые активы. Министр финансов США заявил, что иранским руководителям не удастся их сохранить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин выступил против внешнего вмешательства во внутренние дела Ирана. Москва намерена и дальше развивать сотрудничество со странами Ближнего Востока и Северной Африки, опираясь на принципы доверия и партнерства.

