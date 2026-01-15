Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

Украинские власти демонстрируют произвол по отношению к археологу, много лет работавшего в Крыму.

Киевский режим продолжает демонстрацию своей недоговороспособности. В эти минуты в варшавском суде решается судьба российского археолога. Польские власти задержали его по запросу Украины, и теперь рассматривают депортацию в Киев. Причем судят ученого, по сути, за его работу. И это уже не первая жертва произвола украинских властей. Зачем им нужны такие показательные расправы, расскажет корреспондент «Известий» Александр Надсадный.

Под конвоем польских полицейских — Александр Бутягин, российский ученый с мировым именем, историк, археолог, преподаватель, арестованный в Варшаве по запросу Украины, которая требует его экстрадиции и обвиняет в проведении незаконных археологических работ в Крыму. Теперь польская Фемида решает, одобрять или нет украинский запрос об экстрадиции, в корне которого лежит вопрос уже риторический — чей Крым? В сухом же остатке российского археолога обвиняют в том, что он делал свою работу.

«Господин Бутягин признает, что на данном археологическом объекте такие работы действительно проводил, однако само по себе это обстоятельство не может служить основанием для выдачи разыскиваемого лица, поскольку на Украине данное деяние не предусматривает наказания в виде лишения свободы», — подчеркнул адвокат Адам Доманьский.

В истории международного права еще не было прецедента, когда ученых-археологов осудили за раскопки, однако в этом деле главенствуют не нормы международного права, а политическая конъюнктура.

«То есть не видят разницы между теми людьми, которые грабили и грабят наш полуостров, и теми специалистами, которые в течение десятилетий спасают это и изучают наш замечательный край. Все эти обвинения абсурдны, не стоят выеденного яйца, но, к сожалению, это политическое дело», — отметил директор института археологии Крыма РАН Вадим Майко.

Очевидно, что Украина действует не в контексте европейского юридического поля, а как привыкла в Донбассе, где поля только минные и никаких правил не существует. Российского ученого обвиняют в нанесении урона на сумму 376 миллионов рублей, хотя археологические раскопки ведутся на полуострове с конца XIX века.

После задержания известного археолога с мировым именем, в МИД России на ковер был вызван посол Польши, которому выразили решительный протест, а происходящему в Варшаве было дано четкое определение — политический заказ.

Более четверти века ученый-археолог Александр Бутягин возглавляет экспедицию, которая ведет раскопки древнегреческого городища Мирмекий в Керчи, появившегося в 480 году до нашей эры в составе Боспорского царства. За время археологических работ экспедиции Бутягина достали из-под земли множество сенсационных находок.

«Мраморная статуя Асклепия найдена в 2018 году в результате раскопок экспедиции Государственного Эрмитажа. Это мермикийская экспедиция под руководством Александра Михайловича Бутягина», — уточнила кандидат культурологии, заведующая отделом «Лапидарий» Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Нина Кучеревская.

В Санкт-Петербурге сестра Александра Бутягина Маргарита не находит себе места, всю информацию родные узнают из СМИ.

«Для него это настолько было абсурдно, что он даже не воспринял это серьезно», — добавила сестра ученого Маргарита Войнаровская.

Для семьи арест стал настоящим шоком, ведь ученый работал для мировой культуры.

«Из его раскопок к нам поступило три клада, два золотых и один бронзовых монет», — заявила заместитель генерального директора Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Наталья Быковская.

Коллеги и соратники археолога пишут письма в государственные инстанции Польши с требованием исправить юридический казус. Даже европейская конвенция запрещает экстрадицию, если выдаваемому лицу может быть причинен вред, однако такие прецеденты уже бывали, когда право подменяла политика.

