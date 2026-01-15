Путин назвал главную причину украинского кризиса

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

Россия несколько раз предлагала инициативы о европейской глобальной безопасности, которые могли бы устроить всех.

Украинский кризис — это прямое следствие игнорирования интересов России. Об этом заявил президент России Владимир Путин церемонии принятия верительных грамот послов.

«Это наглядно показал и кризис вокруг Украины, ставший прямым следствием многолетнего игнорирования справедливых интересов России и целенаправленного курса на создание угроз нашей безопасности, на продвижение к российским границам блока НАТО, вопреки данным нам публичным обещаниям», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что наша страна несколько раз предлагала инициативы о европейской глобальной безопасности, которые могли бы устроить всех — США, Европу, Азию и вообще вес мир.

Церемония принятия верительных грамот проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. На мероприятии присутствовали представители 11 недружественных стран, в том числе Франции, Италии, Норвегии, Швеции, Чехии, Австрии и Словении, а также послы Кубы, Перу, Саудовской Аравии, Намибии, Бангладеш, Бразилии и других государств.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил о приверженности России многополярному миропорядку.

