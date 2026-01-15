«Мир не наступает сам, его строят»: Путин про международную безопасность

Путин: мир не наступает сам — его строят каждый день

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

По словам российского лидера, ситуация на международной арене все больше деградирует.

В современном мире безопасность зависит от способности государств к взаимодействию. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

«Мир не наступает сам — его строят, причем каждый день», — сказал Путин.

По словам российского лидера, в настоящее время ситуация на международной арене все больше деградирует — вместо диалога в мире звучит монолог. И десятки стран страдают от того, что в хаосе и беззаконии не могут постоять за себя — для этого у них нет необходимых ресурсов.

Церемония вручения верительных грамот прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

На мероприятии присутствуют представители 11 недружественных стран, в том числе Франции, Италии, Норвегии, Швеции, Чехии, Австрии и Словении, а также послы Кубы, Перу, Саудовской Аравии, Намибии, Бангладеш, Бразилии и других государств.

