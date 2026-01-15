«Может стать 52-м штатом»: кандидат в послы США пошутил про Исландию

Кандидат в послы США в Исландии пошутил, что страна может стать 52-м штатом

Высказывание экс-конгрессмена Билли Лонга прозвучало на фоне усилившихся претензиях Вашингтона на Гренландию.

Кандидат на пост посла США в Исландии, выдвинутый президентом Дональдом Трампом, позволил себе провокационное заявление. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на выступление бывшего конгрессмена Билли Лонга.

Экс-конгрессмен в ходе выступления в шутку заявил, что Исландия может стать «52-м штатом» США.

Ироничная фраза неспроста вызвала интерес — она привлекла внимание к растущей напряженности в отношениях США с европейскими союзниками.

Недавние геополитические заявления администрации Трампа, в частности претензии на Гренландию, уже вызвали серьезную озабоченность в Европе.

В январе страны ЕС обсуждали возможные ответные меры на этот случай. Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен подтвердил, что разногласия с США по вопросу безопасности Гренландии сохраняются. Шутка Лонга была воспринята как часть этой тревожной для Европы риторики.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил о рисках военного вмешательства США в Гренландию для НАТО.

