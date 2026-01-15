FIS отказала российской лыжнице Пеклецовой в нейтральном статусе

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Ранее спортсменка одержала победу в гонке с раздельного старта на дистанции десять километров коньковым стилем в рамках шестого этапа Кубка России.

Лыжница из России Алина Пеклецова не получит нейтральный статус. Об этом спортсменка рассказала в беседе с журналистами, его слова привело агентство ТАСС.

Такое решение приняла Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Да, я подавала на нейтральный статус. Пришел отказ без объяснений причин», — говорит она.

Алина Пеклецова, представляющая Вологодскую область, 15 января выиграла в женской коньковой разделке на дистанции десять километров коньковым стилем на этапе Кубка РФ в Казани. В свои 20 лет лыжница возглавляет дистанционный зачет Кубка РФ.

Спортсмены и специалисты из России могут принимать участие в соревнованиях под эгидой FIS только после получения нейтрального статуса. В конце декабря прошлого года нейтральный статус от FIS получили пять российских спортсменов: три лыжника-фристайлиста Светлана Иванова, Никита Андреев и Никита Новицкий.

Также в этом списке числится сноубордист Илья Хуртин и прыгун на лыжах с трамплина Илья Маньков. Кроме того, нейтральный статус получили тренеры по фристайлу Николай Шимбуев и Юрий Зукаль.

Ранее 5-tv.ru писал, что лыжник Александр Большунов одержал первую победу в сезоне. Трехкратный олимпийский чемпион выиграл раздельную гонку на 15 километров свободным стилем.

