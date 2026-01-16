Китай обгоняет США: университеты стран поменялись местами в мировых рейтингах

Фото: www.globallookpress.com/Liu Yilin

Политика оказывает на ситуацию прямое влияние.

Еще недавно Гарвардский университет считался самым продуктивным исследовательским университетом мира. Однако в последнем глобальном рейтинге, основанном на научных публикациях, он опустился на третью строчку. Лидерами стали китайские университеты, которые за последние годы резко нарастили объемы и качество исследований. Об этом сообщает The New York Times.

Хотя Гарвард по-прежнему остается первым в мире по количеству высокоцитируемых научных работ, его доминирование больше не выглядит безусловным. Он также является единственным американским вузом, который все еще удерживается в верхней части списка.

Как Китай вышел вперед

Главным победителем рейтинга стал Чжэцзянский университет, который занял первое место в Лейденском рейтинге, составляемом Центром исследований науки и технологий Лейденского университета в Нидерландах. В первой десятке теперь сразу семь китайских вузов.

Для сравнения: в начале 2000-х годов в топ-10 входили в основном американские университеты, а Китай был представлен единично. Сегодня ситуация принципиально иная — и это следствие резкого ускорения Китая.

Американские университеты не сдают позиции

Отмечается, что университеты США не стали работать хуже. Стэнфордский университет, Университет Джонса Хопкинса, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе и другие по-прежнему публикуют больше исследований, чем 20 лет назад.

Однако китайские университеты увеличили научную продуктивность в разы быстрее. Разница в темпах приводит к смещению баланса в рейтингах.

Политика и деньги: фактор Трампа и стратегия Пекина

Эксперты связывают происходящее не только с академической конкуренцией, но и с политикой. Сокращение федерального финансирования исследований в США при администрации президента Дональда Трампа, ограничения на иммиграцию и визы для студентов и ученых усилили давление на университетскую систему.

Тем временем Китай, напротив, активно инвестирует в высшее образование, привлекает иностранных исследователей и упрощает визовый режим для выпускников ведущих научных вузов.

Председатель КНР Си Цзиньпин прямо связывает глобальное влияние страны с научно-технологическим лидерством, подчеркивая, что именно университеты становятся фундаментом будущей мощи государства.

Почему рейтинги имеют значение

Хотя в США университетские рейтинги часто воспринимают скептически, во многих странах они играют ключевую роль. По ним ориентируются:

абитуриенты при выборе места учебы;

ученые при выборе страны и университета для работы;

правительства при распределении научных грантов;

работодатели при первичном отборе кандидатов.

«Если вы хотите привлекать лучшие умы мира, вы должны быть университетом с высоким рейтингом», — отмечают эксперты в сфере образования.

Что дальше

Специалисты предупреждают: последствия сокращения финансирования в США могут проявиться не сразу. Научные статьи, выходящие сегодня, часто основаны на исследованиях, начатых несколько лет назад. Но если тенденция сохранится, позиции американских университетов в будущих рейтингах могут ослабнуть еще сильнее.

