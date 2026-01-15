Защита арктических рубежей: Британия направила в Гренландию одного военного

Фото: www.globallookpress.com/Rafael Bastante

Это стало ответом на риторику Трампа.

Великобритания направила в Гренландию одного военного офицера 15 января в связи с наращиванием оборонных мощностей Дании в северных широтах. Об этом сообщает издание Independent.

Согласно официальным данным, британский представитель прибыл в регион по прямому запросу Копенгагена для участия в деятельности специальной разведывательной группы.

Основная задача этого подразделения заключается в подготовке к предстоящим масштабным учениям в Арктике. Работа проводится на фоне возросшей политической напряженности вокруг статуса острова и интереса к нему со стороны Вашингтона.

Процесс переброски европейских сил начался в ночь на 15 января, когда в Гренландии совершил посадку военно-транспортный самолет Hercules датских военно-воздушных сил. На борту этого судна, помимо датчан, находились также французские военнослужащие.

Активность европейских союзников стала ответом на позицию Соединенных Штатов. Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что Евросоюзу выгоден переход острова под контроль его страны по соображениям коллективной обороны. Он выразил обеспокоенность тем, что российские и китайские корабли якобы уже начинают окружать данную стратегическую территорию.

Представители американской администрации подчеркивают серьезность своих намерений в регионе. По словам спецпосланника президента США по Гренландии Джеффа Лэндри, остров является «важнейшей составляющей» системы национальной безопасности Штатов. Он отметил, что угрозы со стороны других государств заставляют Штаты предпринимать решительные шаги в арктической зоне.

Датская сторона, номинально владеющая территорией, пытается подчеркнуть свой суверенитет и готовность защищать границы вместе с партнерами по НАТО, включая Великобританию и Францию.

