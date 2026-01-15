Мишустин: меры поддержки промышленности и проектов развиваются в РФ

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Смагин; 5-tv.ru

Для ДНР и ЛНР реализуются комплексные программы наращивания производственных мощностей.

Председатель правительства России Михаил Мишустин провел заседание кабинета министров, в ходе которого рассматривались ключевые меры по развитию промышленного сектора и инфраструктуры в новых регионах страны.

В ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях расположены предприятия металлургической, машиностроительной и других важных отраслей. В настоящее время для них реализуются комплексные программы восстановления и наращивания производственных мощностей.

«Чтобы дополнительно простимулировать решение таких сложных задач, правительством определены специальные льготные коэффициенты для подтверждения отечественного происхождения целого ряда выпускаемых ими продукции», — отметил Мишустин.

Указанные меры будут действовать до конца следующего года и распространятся на конвейеры для горнодобывающей отрасли, металлообрабатывающие станки, буровые установки, экскаваторы и машины для дробления руды и камня.

К тому же Мишустин подчеркнул, что российский статус продукции дает компаниям преимущество при государственных закупках, а также открывает доступ к различным мерам поддержки, в том числе к федеральным субсидиям. Это позволит предприятиям более эффективно развивать производство, реализовывать инвестиционные проекты и обновлять инфраструктуру.

Телефонное мошенничество

Помимо этого, премьер отметил, что правительство продолжает работу по созданию комплексной системы борьбы с телефонным и кибермошенничеством. Законопроект, в который вошло около 20 инициатив, был внесен в Госдуму в конце 2025 года. Планируется, что изменения вступят в силу с сентября текущего года.

Мишустин отметил важность совместной работы государства и бизнеса для сокращения возможностей злоумышленников по обману граждан.

Строительство дорог

Отдельное внимание на заседании уделили ускорению строительства автомобильных дорог в регионах. Мишустин напомнил, что за последние пять лет было построено и отремонтировано 140 тысяч километров трасс федерального, регионального и местного значения.

Новый законопроект позволит субъектам РФ использовать собственные средства наряду с федеральной поддержкой и частными инвестициями для ускоренного возведения и содержания дорог федерального значения.

Премьер подчеркнул, что новые механизмы применены в нескольких крупных проектах, в том числе южный обход Тюмени и развязка трассы М-12 «Восток» с «Малым кольцом» в Подмосковье. Ожидается, что это позволит улучшить транспортную связанность страны и создать более удобные маршруты.

