Лыжник Александр Большунов одержал первую победу в сезоне

Трехкратный олимпийский чемпион выиграл раздельную гонку на 15 километров свободным стилем.

Лыжник Александр Большунов вернулся на верхнюю ступеньку пьедестала, одержав первую в сезоне победу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.

На шестом этапе Кубка России в Казани 15 января трехкратный олимпийский чемпион выиграл гонку с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем. Большунов преодолел дистанцию за 32 минуты 22,2 секунды.

Второе место с отставанием в 16,9 секунды занял Егор Митрошин, а третьим финишировал Иван Горбунов, уступивший победителю 30,7 секунды.

Для 28-летнего Большунова, обладателя полного комплекта олимпийских наград и двукратного обладателя Кубка мира, эта победа стала первой в текущем соревновательном цикле.

В тот же день у женщин победу на аналогичной дистанции одержала Алина Пеклецова, показав время 24 минуты 9,4 секунды.

