Суд допросил всех четверых террористов из «Крокуса»

Оглашены показания Саидакрама Рабалчизоды*.

Второй западный окружной военный суд допросил всех террористов, устроивших кровавую расправу в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом 5-tv.ru сообщила адвокат потерпевших Людмила Айвар.

Сейчас оглашают показания последнего, четвертого исполнителя теракта Саидакрама Рачабализода*. Боевики признали и подтвердили все содеянное.

Ранее 5-tv.ru писал, что организатор теракта в «Крокусе» Шамсидин Фаридуни* незаметно подмешал наркотик трем подельникам. Этим объясняется то, что только у него в крови не нашли следы запрещенного вещества. Остальные трое пили воду, в которую был добавлен дурманящий препарат.

Теракт совершили 22 марта 2024 года — террористы с автоматами ворвались зал и устроили бойню незадолго до начала выступления группы «Пикник». Они начали стрелять по людям и подожгли здание — жертвами стали 149 человек, еще около 600 получили ранения разной степени тяжести.

* — признаны в России террористами и экстремистами

