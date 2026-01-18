«Неуправляемая» принцесса Диана: как ее прогулка по минному полю изменила мировую политику

Фото: www.globallookpress.com/Phil Loftus/Capital Pictures

Спустя десятилетия отважный поступок королевской персоны продолжает спасать жизни людей по всему свету.

Знаменитая поездка принцессы Дианы в Анголу ради борьбы с противопехотными минами спровоцировала масштабный политический скандал в январе 1997 года. Об этом сообщает Daily Mail.

В ходе своего визита леди Ди, облаченная в специальное защитное снаряжение, прошла по расчищенной тропе среди активных минных полей, заложенных во время гражданских конфликтов.

Сопровождавший ее эксперт из организации The Halo Trust Пол Хеслоп признавался, что в тот момент невероятно нервничал, опасаясь стать свидетелем гибели самой известной женщины на планете.

В рамках акции Диана также лично произвела дистанционный подрыв одной из мин, подчеркнув масштаб трагедии словами о том, что впереди еще миллионы подобных смертоносных устройств.

Действия королевской особы вызвали резкое недовольство со стороны британского правительства, возглавляемого консерваторами. Находившийся на тот момент на посту заместителя министра обороны граф Хоу даже назвал принцессу «неуправляемым орудием», обвинив ее в некомпетентности и поддержке позиций Лейбористской партии.

Несмотря на критику, сама Диана подчеркивала, что ее цели исключительно гуманитарные.

«Я не политический деятель и не стремлюсь им быть. Я пришла сюда с открытым сердцем, чтобы привлечь внимание к страданиям людей», — заявляла она журналистам.

Большое впечатление на мир произвела ее встреча с 16-летней Сандрой Тижикой, лишившейся ноги из-за взрыва. Спустя годы выжившая девушка назвала свою дочь в честь принцессы, ставшей для нее настоящим другом.

Усилия леди Ди стали катализатором для принятия Оттавского договора, запрещающего использование противопехотных мин. Хотя сама Диана погибла в Париже всего через семь месяцев после поездки, ее кампания привела к тому, что в декабре 1997 года документ подписали 122 государства.

В настоящее время на месте того самого минного поля в Анголе располагается процветающий жилой район и школа, носящая имя принцессы Дианы.

По данным специалистов, ее участие помогло создать самое быстрое в истории соглашение по контролю над вооружениями.

