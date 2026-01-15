Туск предупредил о рисках военного вмешательства США в Гренландию для НАТО

Фото: www.globallookpress.com/Marcin Banaszkiewicz/Fotonews

Польский премьер считает, что военные действия США могут разрушить Североатлантический альянс.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военное вмешательство США в Гренландию может иметь катастрофические последствия для альянса НАТО. Его слова привел польский портал Onet.

По его словам, попытка захвата территории одной страной-членом НАТО другой страной-членом альянса стала бы серьезным ударом по безопасности и стабильности, которая десятилетиями обеспечивалась солидарностью государств НАТО.

Туск уточнил, что на данный момент не считает уместным подробно прогнозировать возможные политические и военные последствия подобного развития событий. При этом он отметил, что полностью исключать данный сценарий нельзя.

Польский премьер также подчеркнул, что Европа не имеет готового плана на случай подобных действий, однако странам континента следует заранее прорабатывать систему безопасности совместно с партнерами, сохраняющими приверженность западным ценностям.

До этого, 11 января, бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что любые силовые действия США в отношении Гренландии стали бы концом НАТО. Он добавил, что Вашингтон не должен использовать военные средства для вмешательства. В свою очередь министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил сомнение, что США готовы к активным военным действиям в этом регионе.

В тот же день пресс-служба американского конгрессмена-республиканца Рэнди Файна сообщила о внесении законопроекта, который касается аннексии и статуса Гренландии. Документ предусматривает предоставление президенту США полномочий для осуществления всех необходимых шагов по присоединению или приобретению территории Гренландии.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дании не удалось убедить США отказаться от претензий на Гренландию.

