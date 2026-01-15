Споры об отцовстве не утихают: как живет бывшая супруга Майкла Джексона

Daily Mail: споры о причастности Майкла Джексона к рождению его детей не утихают

Фото: www.globallookpress.com

Спустя годы после развода мать старших наследников поп-короля сталкивается с новыми слухами о подлинном происхождении своих детей.

Дебби Роу, бывшая жена легендарного певца Майкла Джексона, практически полностью исчезла из публичного пространства после их громкого расставания более 20 лет назад. Однако сейчас вокруг ее персоны множатся слухи, например, о происхождении их общих с артистом детей. Об этом сообщает Daily Mail.

В зарубежных СМИ появились новые подробности о жизни 67-летней женщины, которая много лет назад работала медсестрой в клинике дерматолога Арнольда Кляйна. Именно там она познакомилась с Джексоном и позже предложила ему выносить детей.

В браке, продлившемся с 1996 по 2000 год, родились дочь Пэрис и сын Принс. Несмотря на официальную версию об искусственном оплодотворении биоматериалом Джексона, вокруг семьи не утихают споры. В частности, обсуждается версия, что биологическим отцом детей мог быть актер Марлон Брандо.

После развода Дебби предпочла затворничество. В 2016 году ей поставили диагноз — рак груди. Тяжелая болезнь помогла женщине восстановить отношения с дочерью Пэрис, которая до этого долгое время не выходила с матерью на связь. На данный момент Пэрис, которой исполнилось 27 лет, называет мать скорее подругой. Она отмечает их удивительное сходство в характерах.

Сама Роу в документальном фильме 2022 года со слезами на глазах признавалась, что чувствует частичную вину за смерть экс-супруга в 2009 году. Она сожалеет, что не предприняла решительных действий, когда Майкл пристрастился к сильным обезболивающим препаратам.

Интерес к персоне Роу подогревается новыми теориями о «белокожих» наследниках поп-идола. Генетики ранее заявляли, что вероятность рождения таких светлых детей у темнокожего артиста крайне мала, что породило слухи о донорах спермы среди близких друзей певца.

Сам Майкл Джексон при жизни яростно опровергал эти домыслы, утверждая в интервью 2003 года, что использовал только свои клетки.

