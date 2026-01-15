Стартовал четвертый сезон «Народных Игр ГТО Спортлото»

Фото: Федерация многоборья ГТО

Заполнить анкету можно до 15 февраля в мини-приложении проекта в Телеграм.

Объявлен прием заявок на участие в четвертом сезоне онлайн-проекта «Народных Игр ГТО Спортлото», сообщили в компании «Столото».

«Народные Игры ГТО Спортлото» — всероссийский онлайн-проект Федерации многоборья ГТО России и генерального партнера — бренда «Спортлото», лотереи которого входят в портфель «Столото». Принять участие в онлайн-соревнованиях может любой желающий в возрасте от 6 лет до 71 года и старше, уровень подготовки не важен. Призовой фонд четвертого сезона составит 5 млн рублей.

«Для „Спортлото“, чья история насчитывает уже более 50 лет, поддержка спорта прочно вошла в ДНК бренда. „Народные Игры ГТО Спортлото“ — это проект, где сочетаются здоровый азарт, стремление к победе и доступность для каждого», — рассказала заместитель генерального директора S8 Capital, в который входит «Столото», Екатерина Тутон.

Она подчеркнула, что за три сезона к проекту «Народных Игр» присоединились более 60 тыс. участников из 89 регионов России. В прошлом году по инициативе «Спортлото» в «Народных Играх ГТО Спортлото» появились категории для участников с ограниченными возможностями здоровья.

«Команда, развивающая бренд „Спортлото“, гордится тем, что участвует в масштабном спортивном проекте и мотивирует россиян заниматься спортом», — отметила Тутон.

Для участия доступны 10 категорий, среди которых две — «Без границ» и «Специальная олимпиада» — предназначены для людей с поражением опорно-двигательного аппарата и людей с интеллектуальными нарушениями. С четвертого сезона «Народных Игр ГТО Спортлото» к участию в «Специальной олимпиаде» допускаются не только совершеннолетние, но и дети от 12 лет.

Как и в предыдущих сезонах, в четвертом сезоне будут определены самый спортивный регион России, самый спортивный вуз и самый спортивный ссуз. Результаты онлайн-соревнований будут опубликованы 15 марта.