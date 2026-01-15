Девять пострадавших при атаке в Хорлах остаются в больницах

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Среди них — восемь взрослых и один ребенок.

Девять пострадавших при атаке кафе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Хорлы остаются в больницах. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в беседе с ТАСС.

Среди них — восемь взрослых и один 12-летний ребенок. Пострадавшие находятся в медицинских учреждениях Крыма. Получивший ранения ребенок лечится в Москве.

«В больницах находятся восемь человек. Всего 32 человека обратились за помощью. Многие не обращались, потому что последствия ранения можно было устранить в обычных, бытовых условиях», — сказал губернатор.

Состояние мальчика врачи оценивают с оптимизмом и отмечают положительную динамику. Ребенок идет на поправку. Он поступил в медучреждение в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ.

Бесчеловечная атака ВСУ на кафе и гостиницу в населенном пункте Хорлы произошла в ночь с 31 декабря на 1 января. Украинские боевики использовали беспилотники с зажигательной смесью, из-за чего многие сгорели заживо. По последним данным, погибли 29 человек, а пострадали — 60.

Раненых доставляли в больницы Крыма для экстренного оказания помощи, у людей фиксировали минно-взрывные, осколочные и иные травмы. По факту жесточайшего преступления против мирного населения СК возбудил дело о теракте.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский лично планировал атаку на резиденцию Путина и село Хорлы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.