Песков оценил заявление Трампа о затягивании конфликта Зеленским

Фото, видео: www.globallookpress.com/Bonnie Cash - Pool via CNP; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Российская сторона по-прежнему демонстрирует готовность к переговорам.

Москва разделяет точку зрения президента США Дональда Трампа относительно причин затягивания конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона, как и президент страны Владимир Путин, по-прежнему демонстрирует готовность к диалогу и не закрывает двери для переговоров.

При этом Песков подчеркнул, что позиция России давно и хорошо известна как американским представителям, так и самому Трампу. Аналогичная информация, по его утверждению, доведена и до руководства в Киеве. Представитель Кремля отметил, что для украинской стороны ситуация со временем лишь усложнится, а пространство для принятия решений постепенно сократится.

Он напомнил, что Москва говорила о необходимости для главы киевского режима Владимира Зеленского взять на себя политическую ответственность и принять соответствующие решения еще в прошлом году. Однако, как отметил Песков, в Киеве до сих пор не готовы к подобному шагу.

«Мы еще в прошлом году говорили, что, конечно же, уже давно настало время для Зеленского взять на себя ответственность и принять соответствующее решение. Пока в Киеве этого не делают», — сказал он.

До этого, 14 января, агентство Reuters передало слова Дональда Трампа, который заявил, что именно украинская сторона затягивает конфликт. Американский лидер также отмечал, что Путин демонстрирует готовность к поиску выхода из кризиса, тогда как Зеленский, по его оценке, проявляет значительно меньшую заинтересованность.

В свою очередь, депутат Госдумы Алексей Чепа допустил, что Вашингтон может усилить давление на Киев. Он выразил мнение, что Украина не обладает самостоятельной позицией в переговорах, а ее курс во многом формируется под влиянием Европы.

Также агентство Bloomberg сообщало, что новые заявления Трампа в адрес главы киевского режима способны вызвать тревогу среди европейских союзников. К тому же журналисты обратили внимание, что нынешняя риторика президента США заметно отличается от его более ранних высказываний по Украине.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп вновь выразил уверенность в разрешении конфликта на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.