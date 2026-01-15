Путин выступил в Кремле с важным заявлением по внешней политике

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель

Президент обратился к гражданам страны в прямом эфире.

ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА

Президент России Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот 34 послами иностранных государств. Глава государства намерен выступить с важным заявлением, касающимся внешней политики. Обращение в четверг, 15 января, анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На церемонии присутствуют представители 11 недружественных стран, в том числе Франции, Италии, Норвегии, Швеции, Чехии, Австрии и Словении, а также послы Кубы, Перу, Саудовской Аравии, Намибии, Бангладеш, Бразилии и других государств.

Церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В предыдущий раз подобное мероприятие состоялось 5 ноября 2024 года, когда верительные грамоты вручили 28 послов, в числе которых представители недружественных стран.

