«Пугает и вызывает стыд»: как обсуждать интимные темы с детьми

Терапевт Калашникова: нельзя откровенно говорить о сексе при детях

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Откровенные разговоры на сексуальную тематику при ребенке недопустимы.

При детях нельзя откровенно обсуждать темы сексуального характера. Об этом 5-tv.ru заявила поведенческий терапевт и коуч Елена Калашникова.

Эксперт отметила, что интимная тематика может беспокоить, пугать и нервировать несовершеннолетнего. Такие вещи обязательно обсуждать с детьми только по мере их взросления, соответственно возрасту и психологической готовности.

«Существуют каноны полового воспитания, сейчас уже многие об этом знают, в которых расписано по возрастам, какую информацию можно давать ребенку», — рассказала Калашникова.

Обсуждать половую жизнь с ребенком следует только в целях его здоровья и безопасности, а не для удовлетворения детского любопытства. Детей нужно воспитывать бережно, с учетом возрастных особенностей психики, подчеркнула терапевт.

Откровенные же разговоры при ребенке, флирт, обсуждение интимных подробностей, неприкрытые намеки и шутки могут серьезно нервировать и смущать, вызывая стыд и телесный стресс.

Ранее 5-tv.ru писал о том, каковы главные причины увлечения селфхармом у подростков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.